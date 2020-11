Russia, ogni giorno alpinisti tolgono a mano 90 tonnellate di ghiaccio da questo ponte – Video

Il ‘Ponte d’Oro’ di Vladivostok collega il centro della città e due grandi distretti: Churkin e Tikhaya. Sabato scorso, a causa della caduta del ghiaccio dai cavi, il traffico sul ponte per l’isola Russky è stato interrotto e non ancora ripristinato. Le autorità hanno organizzato un traghetto che porta i cittadini sulla terraferma, ma ha una capacità di sole 20 auto e parte ogni due ore.

"Sono in corso i lavori per staccare circa mille tonnellate di ghiaccio che si è congelato sulle sartie del ponte sull'isola Russky. Gli alpinisti industriali rimuovono manualmente fino a 90 tonnellate al giorno, lavorando sotto forti carichi di vento a un'altitudine di 300 metri. A causa della frequente caduta di banchi di ghiaccio sulla carreggiata, il ponte è stato chiuso e la comunicazione con l'isola è fornita da una traversata temporanea in traghetto", ha detto oggi Chekunkov, Ministro della Federazione per lo sviluppo dell’Estremo Oriente e dell’Artico.

“Abbiamo convenuto che il risultato del nostro lavoro dovrebbe essere non solo il ripristino del normale supporto vitale per le persone e la messa in ordine dei territori colpiti, ma anche la creazione di un nuovo, più alto margine di sicurezza per la regione contro la minaccia dei futuri disastri naturali. Attrezzature speciali garantiranno la protezione della vita e della salute delle persone", ha concluso il Ministro.

Nella regione di Primorye, dove la scorsa settimana è passato un ciclone di neve, è stato introdotto un regime di emergenza. Molti residenti della regione rimangono senza elettricità, riscaldamento e acqua. A Vladivostok è piovuta acqua ghiacciata (gelicidio) e si sono verificati problemi anche con le comunicazioni cellulari. Macchine, alberi e cavi sono congelati nel ghiaccio, alberi e rami caduti giacciono ovunque, pilastri cadono. Fortunatamente sabato le precipitazioni si sono fermate ovunque.