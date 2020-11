Kazakistan: lo spettacolo dei fenicotteri rosa al lago Issyk Kul

Centinaia di fenicotteri rosa hanno trovato un rifugio temporaneo sul lago Karakol vicino alla città di Aktau durante le loro migrazioni a sud. I fenicotteri rosa sono famosi per le loro migrazioni. Possono essere avvistati mentre percorrono grandi distanze durante il cambio di stagione.

Il primo stormo di fenicotteri ha raggiunto il lago Karakol all'inizio di ottobre. Secondo le autorità della città di Aktau, i fenicotteri sono arrivati ​​dalla riserva naturale statale kazaka Korgalzhyn, dove vivono sui laghi Tengiz e Korgalzhyn. Gli uccelli si dirigeranno poi verso la Riserva Khazar in Turkmenistan o in Iran per trascorrere l'inverno lì .

Famosi per il loro splendido piumaggio, i fenicotteri rosa sono un specie diffusa nella maggior parte delle regioni calde dell'Africa e dell'Eurasia. Esistono anche delle popolazioni migranti in aree più fredde del mondo, come la Svezia, la Norvegia, la Lettonia e anche la Russia. Ogni anno, intorno al mese di novembre, diversi stormi di fenicotteri rosa che nidificano in Kazakistan migrano a sud verso l'Iran.