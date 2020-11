Petrosino, Italia: pastore positivo al Covid, il sindaco si prende cura del suo gregge

Il signor Antonio è un pastore e ha da poco scoperto di essere risultato positivo al coronavirus, insieme alla sua famiglia.

La sua unica preoccupazione erano le sue pecore che, come da protocollo in caso di positività al virus, non poteva andarle ad accudire per trascorrere la quarantena in isolamento.

Disperato, il pastore ha deciso così di rivolgersi al sindaco in cerca di un conforto e di un aiuto. Gaspare Giacalone, sindaco di Petrosino, nel Trapanese, non ci ha pensato due volte. Il primo cittadino non poteva esimersi da questa prova di solidarietà e amicizia e si è offerto di curare personalmente il gregge di Antonio, in attesa della sua guarigione.