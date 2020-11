Nuova star nel mondo dello sport: in India un cane ha imparato a giocare a pallavolo

Il video fa vedere il labrador giocare con i bambini del posto, per battere la palla il cane usa il naso. Il proprietario di Caesar, un giocatore di pallavolo, ha deciso di insegnare al suo cane alcuni trucchi del gioco dopo che era stata annunciata l’emergenza di Coronavirus. "Ho iniziato l'addestramento di Caesar tre mesi fa. La maggior parte dei trucchi l’ho saputo dai video su YouTube. Sono un giocatore di pallavolo, durante il lockdown non potevo giocare insieme agli altri. Così a volte prendevo Caesar con me per non allenarmi da solo", spiega T.K. Mubeen.

Ora Caesar è un giocatore abile però a volte non riesce a seguire tutte le regole che ad esempio non consentono ai giocatori di muoversi su entrambi i lati del campo. Il padrone del cane ammette che Caesar sembra anche essere interessato al calcio: "L'ho visto giocare con i ragazzi del nostro villaggio». Però il desiderio di Mubeen è quello di continuare a sviluppare le capacità del cane nella pallavolo.