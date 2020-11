"Regista" intrepido riprende da vicino terrificanti coccodrilli di Messico

Il videografo subacqueo avellinese Bartolomeo Bove ha registrato un filmato impressionante che fa vedere i grandi coccodrilli di Messico a distanza ravvicinata.

Riprendere da vicino le creature più spaventose del mondo è la più grande passione di Bove che non solo lavora come videografo, ma anche organizza le escursioni subacquei per avventuristi. Di solito l’uomo non usa nessun tipo di protezione perché suppone sia il miglior modo per avvicinarsi agli animali.

Bove conosce molto bene le abitudini e il carattere di protagonisti dei suoi video. Ecco cosa racconta dei coccodrilli: "Sono predatori potenti e molto intelligenti, ogni esemplare ha la propria personalità con caratteristiche ben definite".