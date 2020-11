‘Chi diavolo sei?’ Gatto allo specchio spaventato da se stesso

Il gatto e il suo rapporto con lo specchio. A quanto pare non va molto d'accordo con la sua immagine, tanto da diventare molto aggressivo.

Che reazione hanno gli animali quando si guardano allo specchio? A quanto pare questo gatto, mostrato nel video Instagram, non ha esattamente quello che si definisce un buon rapporto con lo specchio e di conseguenza con sé stesso.

Il gatto in un primo momento sembra spaventato perché si domanda da dove diavolo sia saltato fuori quel gatto che vede proprio di fronte a lui. Poi reagisce in modo aggressivo e tenta di colpirlo e graffiarlo con i suoi artigli, tuttavia non fa altro che graffiare il vetro e niente altro.

Deve intervenire la sua padrona a calmarlo, perché il gatto quasi ribalta lo specchio per la foga con cui lo colpisce.

In definitiva, i gatti con lo specchio non hanno per nulla un buon rapporto.