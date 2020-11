Non intralciarmi la strada: un cammello prende a calci un motociclista

E' sempre meglio uscire di casa presto per non fare tardi, è quello che l'uomo nel video ha dimenticato: per aver tentato di interrompere il passaggio di un gruppo di cammelli ha preso un forte calcio.

Una carovana di cammelli che viaggiava per le strade di una città stava per essere interrotta da un motociclista che voleva sorpassarli, ma l'uomo non immaginava che per questo tentativo il cammello prendesse a calci la motocicletta per spingerlo via.

"Il cammello insegna a quest'uomo le regole di base del traffico. Non sorpassare a sinistra", ha scritto un utente cha ha pubblicato il video divertente.

Dopo l'incidente, l'uomo non ha avuto altra scelta che fermarsi per controllare se il suo veicolo fosse in buone condizioni e attendere il passaggio dei cammelli.