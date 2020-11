Russia: settantenne Nonno Ragno scala una roccia

Il video che fa vedere Andrey Didukh scalare una roccia nella riserva naturale “Stolby” nella regione di Krasnoyarsk, Russia, ha impressionato molti utenti dei social. L’uomo, noto come Nonno Ragno, sorprende non solo per le sue capacità, ma anche per la sua eccellente forma fisica, insolita per la sua età.

L'uomo è nato nel 1951 e fa uno stile di vita sano. Nelle sue interviste per varie pubblicazioni, l'atleta ha ripetutamente affermato che, secondo lui, tutti i muscoli del corpo umano dovrebbero funzionare regolarmente.