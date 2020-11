Uccelli atleti, i pappagalli giocano con la palla e fanno esercizi di ginnastica

Il video fa vedere gli uccelli giocare a pallavolo e pallacanestro su piccoli campi realizzati dal loro padrone. "Cerco di addestrare gli uccelli e creo alcuni giocattoli per loro, per esempio piccoli canestri, palle, ecc. Tali oggetti non possono essere trovati nei negozi, li ho fatti da solo", racconta Liu, il proprietario degli uccelli.

I pappagalli sanno anche come fare una pole dance, tirare una palla in porta e persino giocare a una versione micro del bowling.