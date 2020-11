Magico Tempe: per Simone Temperato “l’impossibile non esiste ancora!”

Simone Temperato non smette mai di stupire e inanella salite una dietro l’altra.

La sua peculiarità è di affrontarle con una bicicletta da corsa, ma dotata solamente della ruota posteriore.

Conosciuto dai più con il soprannome di “Magico Tempe” è stato in molti casi apripista nelle salite più dure del Giro d’Italia.

Forte del suo motto: "L’impossibile non esiste ancora", il biker vicentino ha compiuto imprese all'apparenza impossibili come la scala in impennata di alcuni dei delle salite più dure d'Europa.