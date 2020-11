Russia: ragazzo con paralisi cerebrale guadagna i soldi creando fazzoletti

Non può camminare e sogna l'esoscheletro per poter muoversi indipendentemente e sollevare pesi. Però in Russia l’apparecchio costa alcuni milioni di rubli (10.000-30.000 euro) che è una somma troppo grande per la famiglia di Valentin.

Il ragazzo ha deciso di guadagnare i soldi necessari da solo creando i fazzoletti con la tecnica di marmorizzazione. I fazzoletti creati dal ragazzo sembrano opere d’arte.