Simpatico elefantino fa uno scherzo a un turista

Un uomo, che voleva fare una bella foto con un simpatico elefantino, non poteva nemmeno immaginare che fine avrebbe fatto questa sua idea. Mentre il turista cercava la posizione migliore per un selfie, il piccolo elefante non volendo essere fotografato gli ha dato un calcio nel sedere facendo ridere a crepapelle le persone intorno.

Questo video appropriatamente intitolato "Scherzo dell'elefante" è stato molto popolare su Instagram.