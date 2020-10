Difesa russa, lancio di un missile supersonico Onyx - Video

Un mezzo militare "Bastion" della Flotta del Nord russa ha lanciato per la prima volta un missile da crociera supersonico anti-nave "Onyx" dalla Terra di Alessandra, dove si trova la base militare "Artico trifoglio".

L'obiettivo del missile era una nave bersaglio installata nel Mare di Barents a una distanza di quasi 200 km dal sito di lancio.

I missili Onyx

Il P-800 Onyx è un missile da crociera supersonico anti-navea medio raggio di tipo universale, nel senso che può essere lanciato in teoria sia da terra, che da navi, sottomarini o anche aeromobili. La sua collocazione di lancio prediletta al momento rimane il sistema Bastion, un mezzo su gomma specializzato nel lancio dei missili Onyx già schierato operativamente in Siria. Il complesso Bastion-Onyx è specializzato in difesa costiera ma è anche utilizzabile per obiettivi a terrestri entro un raggio ottimale tra i 350 e 450 km.

Il missile P-800 Onyx ha un sistema di propulsione a due stadi, il primo a combustibile solido mentre la crociera supersonica viene sostenuta da un combustibile liquido. Il sistema di guida è satellitare ed è in gradi di volare a quote bassissime fino a 5 metri sopra il livello del mare.