Lavandino intasato: tre gattini si divertono nel bagno

Ogni proprietario di un gatto sa che i suoi animali domestici hanno la tendenza ad occupare alcuni dei posti più insoliti e non sempre confortevoli della casa, e i lavandini non fanno eccezione.

Un lavandino è un elemento idraulico indispensabile in ogni casa e sebbene noi esseri umani lo usiamo per scopi igienici, i nostri animali domestici, in particolare i gatti, hanno le loro nozioni su ciò per cui è progettato questo dispositivo sanitario.

A quanto pare, per questi tre gatti visti in un video caricato sui social, un lavandino è un luogo perfetto per sdraiarsi e rilassarsi. E sembra che per i felini non importi quasi che riescano a malapena a stare insieme. I loro padroni, però, se vogliono lavarsi le mani, dovranno ovviamente trovare un altro lavandino in cui farlo.