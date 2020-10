Volete fare una chiacchierata con un elefante tramite zoom?

Così nel Nord della Thailandia risolvono il problema della mancanza di soldi causata dall’assenza di turisti. È possibile guardare una trasmissione in diretta oppure prenotare una video-conferenza privata. I soldi vanno al mantenimento degli animali.

Secondo John Roberts, della fondazione Golden Triangle Asian Elephant, per gli elefanti in Thailandia è difficile vivere in cattività: "Siccome abbiamo tutto questo territorio, abbiamo un grande sostegno, a parte ricevuto grazie alle trasmissioni in diretta che sono viste in tutto il mondo. Stiamo bene, i nostri elefanti hanno da mangiare, e abbiamo potuto prendere nuovi animali".