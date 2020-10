Azienda cinese 'assume' alpaca per aiutare i suoi dipendenti a rilassarsi - Video

Ormai è in voga l''assunzione' da parte di aziende di animali per far rilassare il personale.

Di solito si tratta di gatti e cani di piccola taglia ma un'azienda cinese con sede a Wuxi ha deciso di puntare su Baiwan, un giovane incrocio tra lama e alpaca.

L'animale ama le attenzioni e le leccornie, che riceve copiosamente in cambio di coccole e tenerezza.

L'azienda ha iniziato a girare dei brevi video su di lui, che lo hanno reso una star su TikTok.

"Baiwan ci dà molta gioia e ci cura ogni giorno. A volte si comporta come un cattivo ragazzo, è vero, ma ha solo un paio di anni e noi lo amiamo tutti così tanto", ha detto il manager Gao Tong a Ruptly TV.

Quando non gira per l'ufficio, l'animale ama fare passeggiate nel campus dell'azienda e rotolarsi nell'erba.