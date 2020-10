Australia: Il diavolo della Tasmania ritorna alla Patria

Il diavolo della Tasmania per prima volta in 3000 anni torna nei boschi di Australia.

Difensori degli animali di Aussie Ark hanno liberato 11 individui nel parco nazionale Barrington Tops.

In Australia questi animali si erano estinti prima della nascita di Cristo. Secondo gli studiosi, sono stati sterminati da cani selvatici Dingo. Ora i diavoli orsini abitano soltanto in Tasmania ma anche lì il loro numero sta diminuendo. Per salvare questa straordinaria specie, la Aussie Ark, un progetto di conservazione degli animali con sede a Barrington Tops del New South Wales, Australia, sta allevando centinaia di esemplari liberi dalla malattia.

Una parte di essi è già stata rilasciata in Tasmania, mentre i primi 26 esemplari sono stati liberati anche nell'Australia continentale, la settimana scorsa, da dove mancavano da millenni.