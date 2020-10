Pastore tedesco diventata madre adottiva per leoncini

I cuccioli sono nati da poco. La madre leonessa ha accolto i figli freddamente e li ha malnutriti. Un composto speciale non è piaciuto ai leoncini, avevano fame per poco potevano morire. Nel parco “Leone bianco” nella regione di Vladivostok (Russia) poco fa ha partorito una cane domestico che ha accolto i piccoli ed è diventata madre adottiva per leoncini.