Cucciolo di Golden Retriever aiuta a cucinare

Nel video che stiamo per mostrarvi, infatti, il cucciolo di Golden Retriever aiuta il suo migliore amico umano a cucinare. Come? Scopritelo voi stessi.

I proprietari di animali domestici spesso discutono se un cane o un gatto debba essere permesso in cucina. Coloro che lasciano che i loro animali domestici li accompagnino mentre cucinano possono finire con un buon assistente o con una simpatica distrazione.

Un video pubblicato su Instagram mostra un cucciolo di Golden Retriever che mastica i lacci del grembiule da cucina della sua padrona. Non si sa se il piccolo amico abbia fame o stia solo giocando in una mossa per "aiutare" la proprietaria con il pasto.