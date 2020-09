Ratto sminatore "Magawa", ratto gigante premiato per il coraggio

L'associazione veterinaria britannica PDSA (People's Dispensary for Sick Animals – Ambulatorio popolare per animali malati) ha conferito la medaglia d'oro per "la devozione al dovere nel salvare vite, ubicando e rimuovendo mine terrestri in Cambogia” ad un ratto gigante africano (nome scientifico - Cricetomys gambianus) di nome Magawa.

La medaglia d'oro del PDSA è incisa con le parole "Per galanteria animale o devozione al dovere". Dei 30 animali che hanno già ricevuto il prestigioso riconoscimento, Magawa è il primo ratto.