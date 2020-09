Direi che è uno shock, ma no, è il 2020: l'alce corre sull'acqua

L'anno 2020 ha già avuto molte possibilità per entrare nella storia e sorprenderci con gli eventi straordinari. Sembra che la follia del 2020 non abbia nessuna voglia di finire: gli alci hanno imparato a correre sullo specchio dell'acqua.

Possiamo aggiungere nella lista degli eventi scioccanti avvenuti nel corso del 2020 questo video che fa vedere un alce correre sull'acqua. L'alce è il membro più grande e più pesante della famiglia dei cervi.

In questo video divertente un pilota di motoscafo è riuscitio a catturare un alce che corre veloce come un cavallo, ma sullo specchio dell'acqua. Il luogo in cui è stato registrato il video non è stato rivelato dall'utente del Twitter @backtonature che ha pubblicato lo spot.

Just a moose running across water pic.twitter.com/1hwoHdurD2 — Back To Nature (@backt0nature) September 25, 2020

