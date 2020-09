Un'amicizia senza limiti: Golden Retriever condivide il suo gioco con una bambina

Chi non ama guardare video di bimbi e cani?

Sono adorabili insieme e non è da meno il filmato che vi proponiamo oggi con protagonisti un cucciolo di Golden Retriever ed una bimba di 8 mesi che si stanno divertendo sulla terrazza all'aperto.

Molto energico per via della sua tenera età, il cucciolo salta e corre intorno alla sua giovane amica per invitarla a giocare con lui.

Non possiamo negarlo: questi due simpatici piccoletti sono partiti per una lunga e bella amicizia!