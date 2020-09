Scuola Militare Suvorov, nuovo complesso di edifici a Tver

Gli alunni della Scuola Militare "Suvorov" a Tver hanno iniziato l'anno accademico in un nuovo complesso di edifici. Specialisti militari hanno completato la costruzione del nuovo istituto scolastico militare da zero.

In particolare, sono stati realizzati: un edificio scolastico e amministrativo di tre piani con una biblioteca, una mensa per 620 posti con diverse sale da pranzo, un'area per gli eventi cerimoniali, una piazza d'armi per i cadetti, i dormitori di 320 e 240 posti, pronto soccorso per 19 persone, un complesso sportivo al coperto con parete da arrampicata e tre padiglioni separati e altre strutture. Anche sul nuovo territorio della scuola ci sono una pista di pattinaggio sul ghiaccio e una piscina.

Entro l'inizio del 2021 nella Scuola Militare "Suvorov" di Tver sarà costruita una classe per un'immersione totale nello studio delle basi dell'addestramento al volo, dell'astronomia, dell'astronavigazione e di altre scienze naturali. Lì sarà possibile simulare il funzionamento del campo d'aviazione ed perfezionare la loro interazione con l'equipaggio di condotta.