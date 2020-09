Orso suona il campanello di casa con la zampa - Video

Il divertente e singolare video è stato ripreso a Truckee, in California, dove vivono tra i 30 e i 40 mila orsi neri.

Immaginate di guardare un filmato di sicurezza e trovarci un orso che suona il campanello di casa con la zampa.

Ciò è successo il 7 settembre a Truckee, in California: due orsi neri vagano nel cortile di una proprietà e, quando uno di loro esce dall'inquadratura, il secondo va verso la porta d'ingresso e salta in piedi, appoggiando le zampe sulla casa.

L'animale suona così accidentalmente il campanello drizzando le sue orecchie per l'imprevisto suono.

Il mammifero attacca il suo naso all'obiettivo, facendosi una sorta di singolare selfie.

Un'immagine alquanto divertente, degna del cartone animato 'Masha e Orso'.

Erano le 22:00 e i padroni di casa stavano ancora lavorando e, data la tranquillità del quartiere, hanno pensato che qualcuno avesse suonato il campanello per scherzo.

"Abbiamo deciso di controllare la videocamera del campanello prima di andare al piano di sotto per rispondere alla porta. Abbiamo riso entrambi istericamente quando abbiamo visto gli orsi. Quando finalmente abbiamo aperto la porta, non c'erano più", hanno commentato.

I due coniugi hanno mancato per poco l'incontro con l'orso ma ecco come dovreste comportarvi se voi doveste imbattervi in uno di questi animali.