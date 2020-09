Animali in pericolo: due cerbiatti salvati dalla polizia negli USA

Se vedete un cerbiatto solo: fatevi gli affari vostri. Lo spiega a chiare lettere l’assessore provinciale alle Foreste Arnold Schuler: «Nell’intento di prendersi cura dei giovani animali, alcune persone cominciano a occuparsi di loro. Apparentemente potrebbe sembrare una buona idea, ma in realtà non è così».

La presenza di persone sul posto infatti inibisce le madri dal tornare ad avvicinarsi ai piccoli, provocando così un danno reale ai cuccioli che si intendeva in realtà soccorrere in quanto rischiano di venire abbandonati definitivamente. Ecco quindi che il comportamento da adottare quando passeggiando si dovesse incontrare un cucciolo di cervo è quello di non avvicinarsi mai, consiglia l’assessore Schuler.

Ma non in questo caso. Due giovani cerbiatti hanno scambiato la piscina di Parma, in Ohio, per un laghetto e sono rimasti bloccati fino all'arrivo della polizia. La polizia è scattato l’intervento di salvataggio dei due cerbiatti in difficoltà, che ha avuto successo. Il video che stiamo per mostrarvi mostra il momento del salvataggio e il verso dei cerbiatti che sembrano ringraziare i soccorritori.