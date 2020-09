Le Galapagos, ricercatori attaccano dispositivi di trasmissione agli squali balena

Nelle Galapagos i ricercatori hanno trovato un santuario marino che rappresenta il paradiso degli squali.

I ricercatori hanno attaccato i dispositivo di trasmissione a 10 squali balena per seguire i loro movimenti. Nonostante sia il pesce più grande del mondo, è incredibile quanto poco sappiamo di questa specie. Parte del motivo di queste lacune nella nostra conoscenza è che i movimenti degli squali balena sono difficili da rintracciare.

Nel 2016 l'Unione internazionale per la conservazione della natura ha inserito per la prima volta lo squalo balena tra le specie in via di estinzione e i biologi ritengono che i mari tropicali e subtropicali del mondo contino meno della metà del numero di squali balena rispetto a 75 anni fa, un dato che accresce l’urgenza della loro protezione.