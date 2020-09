Cucciolo di Golden Retriever fatica a sentirsi comodo

Il protagonista del video di oggi è un cucciolo di Golden Retriever che proprio non riesce a trovare una posizione comoda per dormire.

Il video che stiamo per mostrarvi ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. Ha strappato un sorriso nel volto di moltissimi utenti dei social, come sempre più spesso succede con i nostri amici a quattro zampe.

Il video pubblicato sulla pagina Facebook del popolare gruppo "Golden Retriever Club" dall'utente Alice Gercovich mostra il momento adorabile in cui un cucciolo di Golden Retriever si ripetutamente gira nel tentativo di trovare la posizione perfetta per dormire mentre si rilassa all'aperto.

Alla fine il cucciolo scopre che dormire sulla pancia è l'opzione migliore. Qualcuno dia a questo cucciolo un letto di gommapiuma!