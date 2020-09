Star del web: un maialino nano sguazza nella vasca da bagno

Sempre più persone decidono di portare nelle loro case animali domestici come maiali, capre e galline.

I maiali, ad esempio, sono noti per essere animali domestici intelligenti, curiosi e socievoli. Il maiale nano ama farsi grattare dietro le orecchie e sulla pancia e se viene coccolato si dimostra docile e fedele proprio come un cane. Va d'accordo anche con cani e gatti, poiché è abbastanza amichevole.

E’ intelligente come un cane: gli si può insegnare a riconoscere il suo nome ed a rispondere al richiamo. Il maialino nano è un animale con una forte personalità: è diffidente verso gli estranei ed è anche molto permaloso. Quando subisce un torto da una persona non la dimentica più e la riconoscerà dal suo odore.

Un adorabile “mini pig“ chiamato Pearl è stato catturato in un video mentre aveva una sessione di allenamento in acqua. Per crescere un maialino nano servono attenzioni, cure e un ambiente il più possibile adeguato.