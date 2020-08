Gli incendi devastano la California

In questi giorni la California è dilaniata dagli incendi che stanno divampando a causa delle altissime temperature registrate e dei venti forti.

La scorsa settimana un vasto incendio boschivo ha colpito la zona del lago Hughes, non lontano da Los Angeles, costringendo le autorità locali ad evacuare centinaia di abitazioni che rischiavano di essere lambite dalle fiamme.

Le alte temperature e i venti forti hanno costretto le autorità della California a dichiarare lo stato di emergenza.

"Stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza delle comunità alle prese con i roghi in queste estreme condizioni climatiche", ha affermato il governatore della California, Gavin Newsom.