Non fermarti: cucciolo di Golden Retriever in paradiso grazie alle coccole - Video

Fammi le coccole tutto il giorno per favore. Pare chiedere questo il cucciolo di Golden Retriever mentre una signora le accarezza il capo e le orecchie in una maniera... paradisiaca.

Si dai, continua a coccolarmi così e non fermarti sembra dire questo cucciolo di Golden Retriever alla sua padrona.

Il video postato su Instagram mostra Emmanuel, questo il nome del cane, mentre si gode un momento di relax ricevuto dalla sua padrona o da una persona che ha incontrato sul suo cammino.

Una signora massaggia il capo del cane e dietro le sue orecchie e il cucciolo sembra come in paradiso, non apre neppure gli occhi: totalmente rilassato e felice.

“Puoi farlo tutto il giorno”, ha scritto un commentatore del post, suggerendo cosa avrebbe voluto il cucciolo.