Mi stai filmando? Bulldog curioso delle riprese

Alcuni animali domestici sembrano non notare mai i nostri smartphone, mentre altri mostrano la loro curiosità in modi diversi, a volte divertenti.

Questo video mostra un piccolo bulldog nero correre felice in tutta la casa, probabilmente anticipando la passeggiata con il suo padrone.

Improvvisamente il cane si ferma: ha notata la telecamera e si avvicina come per chiedere: “Cos’è questo? Mi stai filmando per caso?”

Fortunatamente il proprietario stava filmando il bulldog, perché ora avrà un ricordo di quel momento così divertente e gioioso.