Un cucciolo di un raro panda rosso nello zoo di Berlino

I guardiani dello zoo di Berlino sono stati fortunati: per la prima volta in nove anni hanno visto la nascita di un raro panda rosso.

Questa specie si trova a rischio di estinzione e ogni nuovo cucciolo nato può considerarsi un grande risultato per la conservazione della specie.

Il cucciolo, che non ha ancora un nome, è accudito dai suoi genitori, Shine e Joel, che sono arrivati ​​allo zoo berlinese dal parco zoologico Himalayan Padmaja Naidu in India nell'ambito di un progetto per la conservazione della specie.

Al momento il piccolo panda trascorre tutto il tempo con sua madre. Il cucciolo dovrebbe lasciare il nido per la prima volta a settembre, successivamente i visitatori dello zoo potranno ammirarlo.

E' il decimo panda rosso nato nello zoo di Berlino. La popolazione selvaggia della specie, minacciata dalla perdita di habitat e dal bracconaggio, è stimata in meno di 10mila esemplari.