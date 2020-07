Questo è il mio nuovo giocattolo? Il cucciolo di Golden Retriever scopre la lavastoviglie - Video

Questo video mostra un cucciolo di Golden Retriever che fa conoscenza con una lavastoviglie: come spesso accade, gli elettrodomestici si rivelano molto più interessanti per i nostri compagni pelosi rispetto ai giocattoli che acquistiamo per loro in un negozio di animali.

Questo cucciolo sembra incuriosito da questa scatola misteriosa, che il suo proprietario apre e chiude alcune volte al giorno.

Ciò che rende questo video particolarmente simpatico è la voce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in sottofondo, che critica i nuovi tipi di lavastoviglie.