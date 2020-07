Ti prego dammi da mangiare! Foca è alla disperata ricerca di uno spuntino - Video

Questo video mostra un lavoratore che sta dando da mangiare alle foche in un acquario. Uno dei mammiferi però è fuori dall'acqua, seduto vicino all'uomo: toccandolo con la sua pinna pare come se chiedesse: "Per favore, dai da mangiare anche a me".

All'inizio il lavoratore non sembra notare la foca ma dopo averla vista smette di dare da mangiare agli altri mammiferi e se ne va.

"Perché non ne ha preso uno?" si chiede uno degli spettatori.

Bene, speriamo che il lavoratore se ne sia andato solo per riempire un altro secchio di pesce e che la foca alla fine avrà il suo spuntino.