Cucciolo di leopardo delle nevi ama giocare con la palla - Video

Un simpatico leopardo delle nevi gioca con la sua bellissima palla arancione senza curarsi del mondo che lo circonda, felice di rimbalzare qua e là per lo zoo con essa.

In un filmato condiviso su Twitter, si vede un cucciolo di leopardo delle nevi mentre gioca con una palla di colore arancione che rimbalza nella neve. Il cucciolo di trova in uno zoo e rincorre la palla che sguscia via qua e là. Il cucciolo di leopardo gioca con la palla rincorrendola incurante del mondo che lo circonda e dei suoi problemi.

​Le piccole cose nella vita sono spesso le migliori e, in questo caso, le più carine!