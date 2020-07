Moda, collezione 2020/21 Dior nel bosco incantato di Matteo Garrone - Video

La collezione autunno inverno 2020/21 di Christian Dior nasce nel bosco incantato del regista Matteo Garrone, autore di Pinocchio con Roberto Benigni.

Il bosco incantato prende ispirazione dalle atmosfere del film pluripremiato ai David di Donatello 2020 e richiama nelle caratteristiche di alcuni personaggi quelli del film Pinocchio.

Tra sirene e ninfee abitatrici di un fiume cristallino, Dior giunge con la sua collezione di abiti da donna a bordo di un baule signorile condotto a spalla da due portantini in uniforme blu.

Le donne abbagliate dal fulgore e dalla bellezza degli abiti scelgono il loro preferito e in seguito le sarte di Dior li confezionano nel famoso atelier in Avenue Montaigne a Parigi.

Un cortometraggio epico, in cui compaiono varie figure mitiche ambientate nella natura incontaminata, un richiamo forse a quella natura che ha per un breve lasso di tempo ripreso a respirare durante la chiusura forza in casa dell’umanità, ma anche un auspicio per il futuro del pianeta.

Il cortometraggio di Garrone per Dior, che riproponiamo integralmente qui sotto, si intitola ‘Le Mythe Dior’, della durata di 15 minuti.

Uno stimolo alla ripresa di una vita normale ma interpretata diversamente, nel rispetto della natura. Questo sembra voler trasmettere sullo sfondo Dior.

Film Le Mythe Dior di Matteo Garrone