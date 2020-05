Coniglietto nero e Golden Retriever diventano migliori amici - Video

I cani amano i giochi attivi quando possono correre avanti e indietro come dei matti, ma per gli umani potrebbe essere un po' troppo, quindi i cagnolini devono cercare altri compagni di gioco. Ma chi sarà in grado di tenere il passo con loro? Ai gatti non piacciono i cagnolini, i cavalli sono troppo grandi, gli uccelli preferiscono volare... Ma, per fortuna, ci sono coniglietti in soccorso!

Questo Golden Retriever e questo dolce coniglietto sono la coppia più adorabile di sempre! Guarda quegli amici, come fanno tutto insieme: giocano, mangiano verdure ed esplorano la loro casa. Potrebbero essere molto diversi, ma per una vera amicizia non importa affatto.

This bunny was an only child until her parents brought home a golden retriever puppy pic.twitter.com/WwnWS9I35P — Pet Capital (@pet_capital) May 25, 2020

