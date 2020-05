Un Golden Retriever geloso attacca un peluche - Video

Ecco un video che dimostra che a volte gli animali, come gli umani, possono avere terribili crisi di gelosia.

Vedere il proprio proprietario mostrare più interesse per un animale di peluche non sembra piacere molto a questo Golden Retriever. Mentre accarezza il giocattolo come se fosse un animale vivente, il cane lo morde all'improvviso con rabbia sul collo.