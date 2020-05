Casa del Gufo: Happy Hooter si sente a casa passeggiando per l’appartamento

La dimensione di un gufo dipende dalla specie; i più piccoli non superano gli 80 grammi, mentre i più grandi pesano fino a quattro chilogrammi!

Questo gufo è stato avvistato mentre scavava una tana in un appartamento residenziale con il suo amico bianco, forse per aver preso a cuore i messaggi "resta a casa" che sono stati trasmessi in tutto il mondo tra serrate nazionali e quarantene lanciate in risposta al coronavirus.