Golden Retriever si rilassa nel fare il bagno - Video

I Golden Retriever sono noti per essere cani molto energici, attivi e allegri con una grande capacità di adattarsi a quasi tutti gli ambienti.

Il nome "Retriever" fa riferimento alla capacità della razza di recuperare la selvaggina abbattuta incolume grazie alla loro bocca morbida.

Un adorabile Golden Retriever di Jinju, in Corea del Sud, è stato ripreso in video mentre fa il bagno in un contenitore di plastica. Apparentemente il cane di un brillante colore dorato si sta godendo la procedura, tutto rilassato durante il suo bagno.