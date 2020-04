Vigili del Fuoco salvano due caprioli a Mestrino e Rimini – Video

I Vigili del Fuoco intervengono a Mestrino (PD) e a Rimini per salvare due caprioli di giovane età avventuratisi per le strade e gli edifici deserti.

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per salvare due caprioli molto giovani che hanno messo in pericolo la loro vita a Mestrino in provincia di Padova e a Rimini.

L’intervento nel Comune di Mestrino è avvenuto questa mattina 24 aprile alle 7.30 presso la sala polivalente della parrocchia. Il piccolo capriolo era rimasto incastrato tra le sbarre del cancello mentre provava ad avventurarsi per le strade e gli edifici deserti.

I Vigili del fuoco gli hanno coperto gli occhi con un panno per attenuarne lo stato di paura e quindi hanno provveduto ad allargare le sbarre del cancello per consentirne la liberazione.

Il capriolo è stato estratto in buone condizioni riporta il sito dei Vigili del Fuoco, ed è stato affidato alle cure del veterinario della Polizia provinciale per verificarne lo stato di salute generale.

L’intervento è durato circa un’ora e mezza.

Salvato un capriolo a Rimini – Video

A Rimini i Vigili del Fuoco sono intervenuti giovedì 23 aprile per liberare un giovane esemplare di capriolo caduto in una vasca del depuratore.

Qui lo scenario ha richiesto ai pompieri di indossare l’idrocostume, essendo la vasca in funzione per la depurazione delle acque reflue.

L’animale in questo caso è stato dapprima sedato, quindi bendato e infine estratto in sicurezza. I veterinari si sono accertati delle buone condizioni dell’animale e lo hanno successivamente rimesso in libertà.