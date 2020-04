Cervi in strada in Abruzzo, sfidano isolamento e fanno assembramento – Video

Tre giovani cervi a passeggio tra le vie deserte di Villetta Barrea in provincia dell'Aquila, sfidano l'isolamento e fanno assembramento. Guarda il video.

È accaduto in un piccolo e iconico paesino dell’Aquila, Villetta Barrea, un borgo parte integrante del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

Qui dove non è raro che anche gli orsi scendano a fare giro shopping nel paesino, i sparuti abitanti in giro per le strade si sono ritrovati davanti a loro ben tre fantastici esemplari di giovani cervi.

Indisturbati, o quasi, passeggiano per la via principale di Villetta Barrea.

Sono stati ripresi con un cellulare da una persone che passava in quel momento con la sua auto. Il lockdown, sa regalare anche momenti di stupore.