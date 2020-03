Come fa questo elicottero a volare con il motore spento? - Video

In realtà, si tratta di un'illusione ottica, in cui il movimento delle pale è sincronizzato con i fotogrammi al secondo, o FPS, registrati della videocamera. Quindi, sembra che le eliche non si muovano, quando in realtà lo fanno.

Sebbene sia un semplice effetto visivo da spiegare, è molto raro, poiché la velocità delle eliche, dell'elicottero stesso e il suo movimento nell'immagine, così come le caratteristiche tecniche della videocamera, devono coincidere. In effetti, questo effetto può essere visto anche con alcuni uccelli nei video in cui volano senza muovere le ali.