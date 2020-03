Gli auguri di Putin per la Giornata della Donna

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con tutte le donne russe in occasione della Giornata internazionale della donna.

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto gli auguri alle donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna:

"Care donne della Russia, mi congratulo con voi di tutto cuore per la Giornata internazionale della donna! Questa festa è sempre piena di gioia, di fiori, di regali, sentimenti sinceri. Facciamo gli auguri alle nostre madri, mogli, figlie, amiche e colleghe e diciamo a loro della nostra ammirazione e amore del nostro rispetto e della nostra gratitudine e del fatto che voi, nostre care donne, siete le migliori in tutto il mondo.

Riuscite in qualche modo a fare tutto: siete capaci di creare un clima ospitale a casa raggiungere un successo significativo nel lavoro e allo stesso tempo essere sempre belle, affascinanti e femminili. Ci colpisce la vostra capacità di amare senza riserve, condividere le emozioni degli altri e prendersi cura dei familiari con gioia e pazienza. Е' molto importante che questi valori passino da una generazione all'altra e che le figlie imparino dalle loro madri lo stesso atteggiamento verso la vita, la famiglia, ai loro futuri figli.

Certamente, le parole della particolare gratitudine rivolgo alle donne che si dedicano alla maternità, regalano al mondo nuova, irripetibile vita, crescono i figli si prendono cura ogni giorno danno tutto il loro amore. Questa strada è responsabile, non facile, ma più generosa e riconoscente. Di tutto cuore vi auguro, nostre care donne, la felicità.

Capisco che moltissimo dipende in questo da noi, uomini, e noi cerchiamo di meritarvi di farsi carico di più impegni e lo faremo sempre in questo modo. Sempre e non solo l’8 marzo! Di nuovo vi auguro. Faccio gli auguri a tutte le donne della Russia! La salute, l’amore e la gioia a voi!".

l'8 Marzo in Russia è festa ufficiale, quando tutte le scuole e gli uffici sono chiusi.

Video del messaggio d'auguri di Putin: