Come comprare una Rolls-Royce (vera) a meno di 5 mila euro in Russia - Video

La limousine di lusso oggetto dell'affare, una Rolls-Royce del 1985, era parcheggiata in un garage di legno da 3 anni. Il proprietario della limousine, che l’ha comprata nel 2012 per portare in giro le coppie appena sposate di Pskov (Russia), non riusciva a trovare un acquirente.

Nel 2015 il proprietario l’ha messa in vendita per 14 mila euro. Durante gli anni il prezzo è sceso fino a 4 mila euro. Zhekich Dubrovsky, blogger famoso russo, ha comprato la limousine in ottime condizioni, poco usata, praticamente al solo prezzo dello stemma sul cofano della Rolls-Royce.