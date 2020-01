Tantissime renne nell'Estremo nord della Russia - Video

Una renna, due renne, tre renne…

Nella regione dell'Estremo Nord della Russia sulla autostrada in costruzione tra Salechard e Nadym un autista ha incontrato un gregge di renne davvero troppe.

I nomadi guidavano il bestiame verso un nuovo pascolo. L’autista è rimasto bloccato per 20 minuti. E per non annoiarsi ha contato le renne. In totale c’erano quasi tremila animali!