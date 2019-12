Come vengono prodotti addobbi natalizi in Russia?

30 anni fa alla fabbrica di addobbi natalizi di Klin prese il via la produzione di collane di vetro, che venivano da molti usate come decorazione per l’abete di Natale. Oggi si producono oltre un milione di addobbi natalizi fatti a mano.

La tradizione di decorare l’abete per Capodanno in Russia è assai solida e anche nei momenti più duri per il Paese portava entusiasmo e speranza a tutti.

"Durante la Seconda guerra mondiale si decoravano gli abeti nelle retrovie, nelle trincee, dappertutto. È sempre stato una festa bellissima, di famiglia", dice l'amministratore del museo di addobbi natalizi "Klinskoye podvorye" Svetlana Frolova.