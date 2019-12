Gatti reagiscono a gatto giocattolo meccanico - Video

Spettacoli di fantascienza come Black Mirror, Westworld e Humans, così come la distopia degli anni '80 Blade Runner presentano umani simili a robot sempre più difficili da distinguere dai loro simili in carne ed ossa, ma i nostri compagni felini probabilmente devono ancora fare un po' di strada.

In questo video si vede curiosità e turbamento negli occhi dei gatti che incontrano per la prima volta un giocattolo meccanico che dovrebbe imitare un gatto. Ma questo replicante può catturare i roditori?