Il nuovo MiG-31BM in duello di addestramento – Video

I due caccia hanno completato la cosiddetta ‘canna’ e altre figure di acrobazie aeree complesse, elaborando varie manovre di posizione e simulazioni di intercettazione reciproca con fuoco.

La maggior parte del duello ha avuto luogo alla massima velocità dell'aeromobile, il che ha permesso ai piloti di testare le proprie capacità di resistenza a sovraccarichi prolungati.

MiG-31 e MiG-31BM

Il MiG-31, noto in ambienti NATO con in nomignolo di ‘Foxhound’ (cane segugio per caccia alla volpe) è un intercettore di caccia supersonico a lungo raggio di progettazione sovietica e migliorato nel periodo della Federazione russa. Si tratta di un caccia in origine progettato per contrastare i bombardieri strategici e i missili da crociera grazie alla sua particolare velocità e maneggevolezza. Raggiunge i Mach 2,83 (quasi tre volte la velocità del suono), toccando i 3mila km/h in altitudine.

La versione 31BM è più avanzata in quanto possiede una dotazione tecnologica e sopratutto elettronica più moderna in grado di rilevare fino a 24 bersagli aerei contemporaneamente e bersagliarne 8 in simultanea. Per le sue migliorate caratteristiche e aumentata versatilità, la nuova versione del caccia è considerata più una ‘multiuso’ che da pura intercettazione.