Harry Potter canino: meglio un aspirapolvere che una scopa - Video

I fan di Harry Potter in tutto il mondo amano vestirsi come i personaggi dei libri e dei film ambientati a Hogwarts.

Il successo di Harry Potter non smette di crescere. Non c’è età per gli appassionati del maghetto, dei suoi amici di Hogwarts e delle sue avventure magiche. Alcuni di loro, però, portano le cose un pò più in là coinvolgendo anche i loro animali domestici.

Un cucciolo mezzo husky e mezzo Pomerania dell'Indiana negli Stati Uniti è stato ripreso in un video mentre cavalca un aspirapolvere robot vestito come Harry Potter con gli occhiali e una sciarpa di Grifondoro. Il cucciolo sembra chiaramente divertirsi. Scopri il video divertente che è stato pubblicato a ottobre.